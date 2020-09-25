Кабінет Міністрів вніс до парламенту законопроєкт щодо зміни порядку притягнення до відповідальності за вчинення домашнього насильства поліціянтами та військовослужбовцями.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У четвер, 24 вересня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту урядовий законопроєкт №4149, яким пропонується розширити перелік адміністративних правопорушень, за які військовослужбовці та поліціянти несуть відповідальність не за дисциплінарними статутами, а на загальних засадах.

Як зазначено в пояснювальній записці до, ті категорії осіб, що несуть відповідальність за більшість адміністративних правопорушень, зокрема й за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі, за дисциплінарними статутами, завдяки цьому мають змогу уникати відповідальності у разі вчинення злочину.

Для врегулювання цього питання Уряд пропонує доповнити статтю 15 Кодексу України про адміністративні порушення, яка встановлює порядок протягнення відповідальність військовослужбовців та інших осіб та викласти у такій редакції:

“Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України та податкової міліції, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, поліцейські несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. […] У разі притягнення таких осіб до відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі направлення особи, яка вчинила таке насильство на проходження програми для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, відбувається на загальних підставах”.

Відповідні зміни пропонуються на виконання рекомендацій Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Громадян (крім зазначених вище категорій) за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі притягають до відповідальності за статею 173-2 КУпАП.

Нею передбачено покарання у вигляді штрафу на суму від 170 до 340 гривень, громадські роботи (30-40 годин) або адмінарешт на строк до 7 діб. За повторне вчинення цих дій протягом року — штраф від 340 до 680 гривень, громадські роботи (40-60 годин) або адмінарешт на строк до 15 діб.