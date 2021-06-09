У середу, 9 червня, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо пільг з оплати проїзду в громадському транспорті та деяких інших пільг.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зазначається, що цей документ передбачає передачу повноважень органам місцевої влади та надання пільг у грошовій формі. Схвалений Кабміном проєкт закону передано на розгляд Верховної Ради.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації, що сприятиме адресності надання пільг виходячи зі спроможності місцевих бюджетів.

Зміни, зокрема, торкнуться пільг на оплату проїзду у транспорті. Передбачається, що безоплатний проїзд за пред’явленням посвідчення скасовується.

Переведуть у грошову форму й пільги на комунальні послуги. Рішення щодо їхнього нарахування ухвалювати органи місцевої влади.

“Метою прийняття акта є врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо визначення порядку надання і розмірів грошової компенсації”, – йдеться в документі.