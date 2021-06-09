Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Зазначається, що цей документ передбачає передачу повноважень органам місцевої влади та надання пільг у грошовій формі. Схвалений Кабміном проєкт закону передано на розгляд Верховної Ради.
У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації, що сприятиме адресності надання пільг виходячи зі спроможності місцевих бюджетів.
Зміни, зокрема, торкнуться пільг на оплату проїзду у транспорті. Передбачається, що безоплатний проїзд за пред’явленням посвідчення скасовується.
Переведуть у грошову форму й пільги на комунальні послуги. Рішення щодо їхнього нарахування ухвалювати органи місцевої влади.
“Метою прийняття акта є врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо визначення порядку надання і розмірів грошової компенсації”, – йдеться в документі.
- Раніше Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкти, якими передбачено надання податкових пільг іноземним інвесторам зі значними інвестиціями.
- Також Верховна Рада Україна ухвалила проєкт постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.