Кабінет міністрів сьогодні на засіданні підтримав законопроєкт Міністерства внутрішніх справ щодо посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Кількість свідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу. У 2019 році слідчими Нацполіції розпочато досудове розслідування 2000 кримінальних проваджень. Правоохоронці вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, залучивши значну кількість спеціальної техніки та особового складу”, зазначив очільник МВС Арсен Аваков.

Він додав, що повідомлення мають комплексний характер, коли одночасно повідомляється про замінування одразу десятків об’єктів.

Зазначається, що законопроєктом пропонується обов’язковим додатковим покаранням запровадити конфіскацію майна.

Передбачено також посилення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна, якщо об’єктами неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади або заклади охорони здоров’я та освіти.

Тепер за цей законопроєкт має проголосувати Верховна Рада.