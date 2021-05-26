Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Зокрема, Уряд пропонує ввести санкції проти:
- Володимира Вдовіченка;
- Жанни Епплє;
- Ольги Кабо;
- Дмитра Орлова;
- Олександра Петрова;
- Євгенія Проніна;
- Анастасії Сланевської;
- Євгенія Стичкіна;
- Ярослава Сумішевського;
- Павла Трубінера;
- Олексія Чадова.
Зазначається, що ці громадяни РФ демонстративно та умисно порушували встановлений порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію.
Кабмін просить РНБО ввести обмежувальні заходи щодо цих осіб. Мова йде про відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав та застосування інших заборон в’їзду на територію України.
Як сповіщалося, 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Повідомляючи про рішення Ради щодо санкцій президент акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”. За його словами, більшість з них перебувають за кордоном, на волі в Україні перебуває 17 осіб.
- Нагадаємо, цей пакет санкцій містить 674 імені. Серед тих, проти кого вжито заходи — ватажки “ЛНР” та “ДНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник, “прем’єр” окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов.
- Також було запроваджено санкції щодо понад 100 юридичних осіб, зокрема — деяких російських та кримських телерадіокомпаній.