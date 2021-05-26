У середу, 26 травня, Кабінет Міністрів України запропонував Раді нацбезпеки і оборони запровадити персональні санкції проти 11 російських акторів, які гастролювали в анексованому Криму.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, Уряд пропонує ввести санкції проти:

Володимира Вдовіченка;

Жанни Епплє;

Ольги Кабо;

Дмитра Орлова;

Олександра Петрова;

Євгенія Проніна;

Анастасії Сланевської;

Євгенія Стичкіна;

Ярослава Сумішевського;

Павла Трубінера;

Олексія Чадова.

Зазначається, що ці громадяни РФ демонстративно та умисно порушували встановлений порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію.

Кабмін просить РНБО ввести обмежувальні заходи щодо цих осіб. Мова йде про відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав та застосування інших заборон в’їзду на територію України.

Як сповіщалося, 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Повідомляючи про рішення Ради щодо санкцій президент акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”. За його словами, більшість з них перебувають за кордоном, на волі в Україні перебуває 17 осіб.