Кабінет Міністрів погодив подання до Верховної Ради законопроєкту щодо змін до Закону "Про діяльність Національного антикорупційного бюро", яким пропонується надання парламенту повноважень щодо звільнення очільника відомства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час позачергового засідання Кабміну 26 листопада було ухвалено рішення щодо подання до парламенту законопроєкту про внесення до Закону “Про діяльність Національного антикорупційного бюро”. Ці зміни спрямовані на узгодження змісту Закону з Конституцією.

“Для нас ключова позиція — це збереження незалежності НАБУ і водночас приведення всіх положень закону про його діяльність до норм Конституції України”, — зазначив Шмигаль.

За словами прем’єра, цим законопроєктом пропонується:

встановити повноваження Верховної Ради ухвалювати рішення про звільнення директора НАБУ за наявності підстав, викладених у Законі;

за наявності підстав, викладених у Законі; встановити, що нинішній керівник НАБУ виконуватиме повноваження до призначення нового керівника.

За словами голови Міністерства юстиції Дениса Малюськи, законопроєкт покликаний забезпечити нормальну роботу НАБУ після набрання чинності рішення КСУ щодо неконституційності окремих положень Закону про НАБУ.

“Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу кво до набрання чинності […] законодавства, яке впровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КСУ. Тобто це перехідний закон, спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ”, — сказав Малюська.

Нагадаємо, наприкінці липня поточного року близько півсотні народних депутатів (переважно тих, що представляють політсилу “Опозиційна платформа — За життя”) звернулися до суду з вимогою визнати неконституційним деякі положення Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” від 14 жовтня 2014 року № 1698–VII зі змінами.

Йшлося переважно про пункти Закону щодо участі Глави держави у функціонуванні НАБУ. Зокрема, про норму, яка встановляє, що директор НАБУ призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.