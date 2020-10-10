Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передає повноваження встановлювати тарифи на низку комунальних послуг від НКРЕКП (Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг) до органів місцевої влади.

Таке рішення було ухвалено на засіданні 9 жовтня.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повноваження з формування тарифів на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання і водовідведення повністю передадуть на місця. На сьогодні вони формуються НКРЕКП.

“Цей законопроєкт приймається на виконання чергового структурного маяка, затвердженого меморандумом із Міжнародним валютним фондом. Тобто Уряд виконав всі свої зобов’язання за програмою співпраці з МВФ, у яких були дедлайни цього року”, – зазначив він.

За НКРЕКП залишаться повноваження з ліцензування господарської діяльності тільки з виробництва теплової енергії на АЕС, ТЕЦ, ТЕС, а також когенераційних установках та встановлення тарифів на виробництво теплової енергії відповідними підприємствами.

Законопроєкт ще має проголосувати Верховна Рада України.

(На відео – з 18:10)