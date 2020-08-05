Про це поінформували в прес-службі Міністерства оборони України.
Зазначеним документом передбачено внесення змін до статті 8 закону “Про правовий режим воєнного стану”: а саме виключення пункту 17, яким передбачена військово-квартирна повинність.
“Проєктом закону пропонується виключити пункт 17.., таким чином скасувавши військово-квартирну повинність із розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ. В подальшому розміщення військовослужбовців пропонується здійснювати відповідно до діючого законодавства”, – наголосили в Міноборони.
Дане рішення дозволить привести закон про режим воєнного стану у відповідність із нормами Конвенції про захист прав людини, а також практиками Європейського суду з прав людини. Йдеться про забезпечення захисту приватного життя особи.
Як зазначив у Facebook представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, “існуюча сьогодні норма закону “Про правовий режим воєнного стану” щодо встановлення для фізичних та юридичних осіб військово-квартирної повинності не передбачає механізму її реалізації, у тому числі компенсації за завдані таким особам збитки”. Тому цю норму і пропонується виключити.
Тепер законопроєкт має бути внесений до Верховної Ради для розгляду.
ДОВІДКА. Військово-квартирна повинність – обов’язок населення відводити приміщення для військ у місцях їх постійного розташування або тимчасової зупинки.
- Після обстрілу і захоплення Росією українських кораблів біля Керченської протоки українська влада в терміновому порядку ввела режим воєнного стану. Його було введено з 14:00 26 листопада 2018 року терміном на 30 днів у областях, що межують з РФ і так званим Придністров’ям. #Букви розповідали про те, як введення воєнного стану позначилося на житті українських громадян.