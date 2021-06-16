Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, наразі є домовленості на поставки понад 40 млн доз вакцин “вже цього року”. Шмигаль уточнив, що “частину цих поставок вже оплачено”, по іншій частині вносяться авансові платежі.
“Для того, аби не виникало жодних проблем із фінансуванням, уряд пропонує виділити додаткові 1,4 млрд гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлі вакцин. Сьогодні відповідний законопроєкт затвердимо і передамо до парламенту”, – наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що додаткові 1,4 млрд грн будуть спрямовані в Спеціальний фонд держбюджету “від розмитнення автомобілів на єврономерах”.
“Вчора почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією”, – повідомив Шмигаль.
Голова уряду також поінформував, що вакцинація населення проти COVID-19 “набирає обертів”: вже працюють більш ніж 50 центрів масової вакцинації по всій країні. Щодня здійснюється близько 50 тисяч щеплень.
(На відео – з 4:00)
Як відомо, в Україні з 15 червня запрацювали нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією (“євроблях”).
Пільговий режим діятиме з 15 червня до 12 грудня 2021 року (до 11 березня 2022-го — для учасників бойових дій АТО/ООС).
Ставки акцизного збору на час дії пільгового режиму значно зменшено. Розмитнити більшість “євроблях” можна буде, сплативши акциз (залежно від віку автомобіля, типу та об’єму двигуна) до 1000 євро.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.