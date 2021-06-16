Кабінет Міністрів пропонуватиме Верховній Раді виділити додаткові 1,4 млрд гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема, на закупівлю вакцин.

Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі є домовленості на поставки понад 40 млн доз вакцин “вже цього року”. Шмигаль уточнив, що “частину цих поставок вже оплачено”, по іншій частині вносяться авансові платежі.

“Для того, аби не виникало жодних проблем із фінансуванням, уряд пропонує виділити додаткові 1,4 млрд гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлі вакцин. Сьогодні відповідний законопроєкт затвердимо і передамо до парламенту”, – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що додаткові 1,4 млрд грн будуть спрямовані в Спеціальний фонд держбюджету “від розмитнення автомобілів на єврономерах”.

“Вчора почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією”, – повідомив Шмигаль.

Голова уряду також поінформував, що вакцинація населення проти COVID-19 “набирає обертів”: вже працюють більш ніж 50 центрів масової вакцинації по всій країні. Щодня здійснюється близько 50 тисяч щеплень.

(На відео – з 4:00)

Як відомо, в Україні з 15 червня запрацювали нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією (“євроблях”).

Пільговий режим діятиме з 15 червня до 12 грудня 2021 року (до 11 березня 2022-го — для учасників бойових дій АТО/ООС).

Ставки акцизного збору на час дії пільгового режиму значно зменшено. Розмитнити більшість “євроблях” можна буде, сплативши акциз (залежно від віку автомобіля, типу та об’єму двигуна) до 1000 євро.