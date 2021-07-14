У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів запропонував законопроєкт, що передбачає зміни до законодавства, які спрощують застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомлялося під час засідання Уряду.

В Уряді зазначають, що реалізація цього законопроєкту сприятиме легальному працевлаштуванню іноземців та дозволить забезпечити рівні умови оплати праці.

У пояснювальній записці наголошується, що метою законопроєкту є спрощення для роботодавців забезпечення потреби у робочій силі, яка може бути задоволена шляхом застосування праці іноземців та осіб без громадянства, забезпечення рівних умов праці для громадян України та іноземців, детінізації трудових відносин, а також вдосконалення законодавства у цій сфері та усунення правових колізій.

Проєкт пропонує:

зменшити фінансове навантаження на роботодавців, скасувавши зобов’язання щодо забезпечення рівня заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії;

підвищити вартість дозволу з метою захисту національного ринку праці та спрямування коштів на виплату допомоги для безробітних громадян;

надати можливість іноземцям, які навчаються у навчальних закладах України, працювати, передбачивши для роботодавця безоплатне отримання дозволу для такої категорії працівників;

чітко визначити перелік документів, які подаються для отримання або продовження дії дозволів; передбачити зручний спосіб отримання дозволу, зокрема через центри надання адміністративних послуг;

забезпечити безоплатну видачу дублікату дозволу у випадках його втрати чи пошкодження;

посилити контроль за додержанням законодавства у цій сфері, зокрема через запровадження моніторингу.

Законопроєкт розгляне Верховна Рада.