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Кабмін пропонує ввести електронні трудові книжки, щоб призначати пенсії автоматично

Кабінет Міністрів проголосував за прийняття законопроєкту, яким пропонується замінити паперові трудові книжки на електронні.

Середа, 3 червня 2020, 15:02

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, проєкт закону дасть змогу призначати пенсію через особистий електронний кабінет на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду без заяви особи та спростить доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат.

“Ми хочемо запропонувати зміни, які дозволять запускати повноцінну роботу електронних трудових книжок. Це означає менше паперу, менше бюрократії, менше непотрібного документообігу. Також буде спрощено доступ до інформації щодо трудового стажу працівників. А це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично. Це фактично прорив”, – сказав він.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна додала, що через три місяці після прийняття Парламентом цього закону будуть впроваджені нові соціальні сервіси і будуть створені умови для того, щоб Пенсійний фонд міг призначати пенсію без звернення громадян та збору документів.

“Це так фактично буде, як у всіх цивілізованих країнах. Коли настає право на соціальну виплату, або пенсію – держава інформує людину про можливість її отримання та розрахунковий її розмір. Але я хочу зазначити, що при цьому за людиною зберігається право вибору для поліпшення запропонованого розрахункового розміру пенсії”, – уточнила вона.

  • 26 листопада міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Тимофій Милованов запропонував скасувати трудові книжки та замінити їх електронними реєстрами.
Теги: Кабмін, пенсії, Пенсійний фонд, трудовая книжка, трудоустройство

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