У середу, 29 вересня, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період з квартального на місячний для подання платниками податків.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його мета – забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу, а також забезпечення своєчасності призначення та отримання пенсійних і інших виплат за соцстрахуванням.

Проєкт закону розробив Пенсійний фонд за власною ініціативою.

У документі наголошується, що зараз для платників ЄСВ та єдиного податку передбачене подання звітності із встановленням квартального періоду звітування (звіт подається протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу).

Однак об’єднання звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб із квартальним періодом звітування призвело до:

відтермінування (від 1 до 3 місяців) надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплату ЄСВ, страховий стаж і несвоєчасності включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат (тимчасова непрацездатність, безробіття, нарахування пенсії);

послаблення платіжної дисципліни в частині суми єдиного внеску;

зміщення строку (від 1 до 3 місяців) розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески;

неможливості проведення своєчасного щомісячного аналізу основних показників, які впливають на наповнення Пенсійного фонду.

Відтак, Пенсійний фонд пропонує внести деякі зміни до Податкового кодексу.

У Міністерстві соціальної політики запевняють, що забезпечення направлення Податковою щомісяця даних про сплату роботодавцем єдиного внеску дасть змогу щомісяця розраховувати страховий стаж.

Водночас ініціатива матиме й негативний вплив для суб’єктів господарювання. Йдеться про незначне збільшення часу на подання щомісячної звітності.

Кабмін схвалив цю ініціативу. Тепер документ відправлять у Верховну Раду. Якщо законопроєкт підтримають нардепи, зміни можуть набути чинності вже з 1 січня 2022 року.

Після прийняття закону передбачається перехідний період на пів року для приведення всіх нормативних актів у відповідність із новими вимогами.