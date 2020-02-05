Про це йдеться в протокольному рішенні Кабміну від 29 січня, текст якого є в розпорядженні “Українських Новин”.

Так, раніше повідомлялося, що топ-менеджмент “Нафтогазу”, який домігся від російського “Газпрому” виплати майже $ 3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримає премію в розмірі 1 % від цієї суми (близько 29 мільйонів доларів).

Кабмін же тепер просить наглядову раду компанії відмовитися від виплати таких великих сум.

“Наглядовій раді НАК “Нафтогаз України” утриматися від прийняття (погодження) рішень про нарахування та виплату керівникам і працівникам компанії премій, винагород та інших виплат, пов’язаних з перемогою в Стокгольмському арбітражі над компанією “Газпром”, – йдеться в оприлюдненому документі.

Крім того, Кабмін рекомендував суб’єктам управління об’єктами держвласності, наглядовим радам держкомпаній, а також наглядовій раді “Укрзалізниці” утриматися від прийняття рішень по виплаті премій керівництву (до унормування розміру таких премій).

Уряд доручив Мінекономіки внести пропозиції щодо унормування процесу встановлення розміру премій.

Крім того, прем’єр-міністр Олексій Гончарук направив листа голові наглядової ради “Нафтогазу” Клер Споттісвуд, в якому закликав розглянути можливість перегляду розміру премій керівництву НАК. У листі Гончарук наголошує на важливості преміювання для залучення високопрофесійних фахівців.

“У той же час у зв’язку з високою чутливістю питання та з урахуванням того, що досягнення домовленостей з ВАТ “Газпром”, яке стало підставою для нарахування премій керівництву компанії, можливо завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостями на міждержавному рівні, пропонуємо розглянути перегляд рішень про виплату премій керівництву”, – йдеться в листі.

Прем’єр просить наглядову раду врахувати його рекомендації і утриматися від прийняття рішень щодо нарахування премій керівництву “Нафтогазу” (до проведення консультацій з Урядом, як акціонером компанії).

Гончарук також висловив готовність зустрітися з наглядовою радою найближчим часом.

Дане звернення прокоментував у Facebook генеральний директор агентства “Українські Новини”, секретар Національної спілки журналістів Денис Іванеско.

“Щоб показати наглядовій раді всю рішучість, Гончарук зміцнився рішенням цілого Кабміну – провів постанову з рекомендацією не платити премії в “Нафтогазі”… Кабмін, як акціонер найбільшої держкомпанії, принижується перед купкою дивно відібраних людей із наглядової ради, оскільки не може пояснити ні виборцям, ні президенту гігантські премії начальникам в “Нафтогазі”, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Уряду Олексія Гончарука розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників: зокрема, “розібратися з тими відсотками”, які отримує НАК “Нафтогаз”.