Уряд прийняв постанову, яка прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення, зокрема БПЛА та комплектуючих на територію України.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтак це дасть змогу українським захисникам та захисницям оперативніше отримувати й використовувати технології на фронті.

У відомстві пояснили, що прийнята постанова спрощує митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання. Відтепер імпортери зможуть ввезти такі товари без отримання дозволу Держекспортконтролю.

Окрім цього, зміна законодавства дасть поштовх для розвитку українського виробництва оборонної продукції.

Документ був розроблений спільно Міністерством економіки України та Мінцифри, а відповідні зміни — затверджено на засіданні Кабінету міністрів України сьогодні, 14 лютого 2023 року.

“Технології мають важливе значення на полі бої, адже вони змінюють хід війни й зберігають життя наших військових. Тому надважливо забезпечити швидкий розвиток та доставлення БПЛА, щоб наші захисники та захисниці мали технологічну перевагу над ворогом. Працюємо далі, щоб зробити нашу армію найбільш технологічною та переможною”, – підсумували у Мінцифрі.