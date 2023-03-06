Кабінет Міністрів України призначив директором НАБУ Семена Кривоноса. Раніше він опановував посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Про це повідомили на позачерговому засіданні уряду.

Уряд підтримав рекомендації прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення Кривоноса. Прем’єр закликав нового главу НАБУ призначити заступниками 2 його конкурентів, які вийшли у фінал конкурсу, — Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

За словами Шмигаля, конкурс, де обрали очільника НАБУ, був “прозорим”. Він нагадав, що кандидатів обирала комісія, зокрема, за участі міжнародних партнерів.

“Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ”, — наголосив Денис Шмигаль.

Довідка. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав у Facebook, що Кривоноса пов’язували із чинним заступником голови ОП Олексієм Кулебою. Дружина Семена Кривоноса Галина Польшинська була начальником відділу забезпечення першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, а саме Кулеби.

24 січня Олексія Кулебу було призначено заступником голови Офісу президента.

Ще Семен Кривонос має зв’язки з Тимуром Ткаченком, колишнім бізнес-партнером Олексія Кулеби по ТОВ “Аспер Естейт” (40884190). У деклараціях за 2018 рік Ткаченко вказував, що користується квартирою дружини Кривоноса в Києві. У 2019 році сам Кривонос не вказував власників машини.

Голова ОПУ Андрій Єрмак особисто рекомендував Кулебу для роботи в КМДА, як розповідав мер Києва Віталій Кличко. За даними Bihus.info, департамент Кулеби був “єдиний, який обминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та Офісу президента за контроль над столицею”.

“Чи означає це на 100%, що Кривонос контрольований Банковою? Ні, як на мене, не означає. Але, погодьтеся, породжує обгрунтовані в цьому підозри. Що з цим робити? Для нас у ЦПК це привід надалі прискіпливо моніторити роботу НАБУ”, — написав глава ЦПК.

У розслідуванні “Схем” зазначено, що у 2016 році Кривонос перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ. Того разу він відмовився обіймати посаду.

Журналісти оцінили приховану квартиру у Києві у 3 мільйони гривень. При зарплаті держслужбовців йому з дружиною вдалось купити кілька земельних ділянок та приватний будинок. Подружжя володіє або має право безоплатно користуватися 17-ма земельними ділянками. Останню він отримав у право на користування у вересні 2022 року.