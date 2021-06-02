Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

До призначення головним санлікарем та заступником очільника МОЗ Ігор Кузін був виконувачем обов’язки генерального директора Центру громадського здоров’я. Він перебував на цій посаді з 2019 по 2021 рік. Потім Кузін став заступником нового глави ЦГЗ.

Додамо, що сьогодні Уряд призначив ще одного заступника голови МОЗ. Ним став Петро Ємець. Він раніше працював у МОЗ й пройшов шлях від головного спеціаліста до керівника економічного департаменту.

Сам міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже привітав заступників з призначенням.

“Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане”, – написав Ляшко у Facebook.