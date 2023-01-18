Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ”, – повідомив Денис Шмигаль
Відтак додав, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Прем’єр-міністр пояснив, що Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.
Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.
- Станом на 14 годину 18 січня внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули 17 людей, зокрема 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту.
- Станом на день 18 січня стали відомими імена усіх загиблих членів керівного складу МВС та екіпажу на борту гелікоптера ДСНС, що розбився у Броварах на Київщині, коли вони прямували в одну з “гарячих точок” України.
- Західні політики висловили співчуття Україні у зв’язку з трагедією у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинуло понад десяток осіб, зокрема керівництво МВС України та діти.