Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зазначається, що йдеться про медустанови, котрі надавали допомогу хворим з коронавирусною інфекцією з 1 квітня, проте не були внесені до переліку.
“Ініціатива полягає у тому, щоб доповнити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Мова йде про заклади, які надавали таку допомогу з 1 квітня 2020 року та не були внесені до нього”, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними, внесеними у постанову, перелік медичних закладів розширили з 339 до 449 закладів. Проєкт акту ухвалили з доопрацюванням в одноденний термін.
- Раніше повідомлялося, що в Україні розглянуть виключення гідроксихлорохіну з протоколу лікування COVID-19.