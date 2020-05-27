Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я та доповнив перелік закладів охорони здоров’я, які лікують пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зазначається, що йдеться про медустанови, котрі надавали допомогу хворим з коронавирусною інфекцією з 1 квітня, проте не були внесені до переліку.

“Ініціатива полягає у тому, щоб доповнити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Мова йде про заклади, які надавали таку допомогу з 1 квітня 2020 року та не були внесені до нього”, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За даними, внесеними у постанову, перелік медичних закладів розширили з 339 до 449 закладів. Проєкт акту ухвалили з доопрацюванням в одноденний термін.