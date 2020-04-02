Кабінет Міністрів України збільшив перелік дозволених видів господарської діяльності під час карантину.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, під час карантину дозволено:

– продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;

– продаж добового молодняка свійської птиці;

– функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Також Кабмін надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів у магазинах та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема:

– працювати аптекам цілодобово;

– допускати відвідувачів до торгових залів, у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами тощо.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігора Петрашка, прийняті зміни пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів.