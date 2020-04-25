Про це поінформували в прес-службі КМУ.

Так, 24 квітня Кабмін на своєму засіданні ухвалив постанову “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.

Документ був розроблений Міністерством культури та інформаційної політики України. Він дозволяє НСТУ (“UA: Суспільне”) погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед акціонерним товариством “Євроньюз”, в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження.

Раніше прес-служба Суспільного мовника поінформувала, що постановами Міністерства юстиції було накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках “UA: Суспільне”, і це вже призвело до блокування підготовки низки проєктів і незабаром призведе до повної зупинки діяльності каналу.

На рахунки “Суспільного” наклали арешт за несплату 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів і 73 тис. 80 грн судового збору на користь акціонерного товариства “Євроньюз”.

Зазначалося, що арешт рахунків вже унеможливив підготовку до трансляції низки заходів і зупинив запуск нових проєктів “Суспільного”.