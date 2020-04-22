Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в рамках плану по виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Шмигаля, в рамках першого етапу буде певне пом’якшення обмежень функціонування міського транспорту, проте будуть певні умови та збережеться соціальна дистанція.

Наступним етапом буде запуск міжміського, а потім – міжобласного сполучення.

“Напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень. Очевидно, етапність відновлення пасажирських перевезень нам зрозуміла. Але від якого дня ми почнемо це робити, я зараз не можу сказати. Власне, над цим наші аналітики працюють”, – сказав він, зазначивши, що запуск громадського транспорту буде “точно не до 11 травня”.