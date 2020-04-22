Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
За словами Шмигаля, в рамках першого етапу буде певне пом’якшення обмежень функціонування міського транспорту, проте будуть певні умови та збережеться соціальна дистанція.
Наступним етапом буде запуск міжміського, а потім – міжобласного сполучення.
“Напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень. Очевидно, етапність відновлення пасажирських перевезень нам зрозуміла. Але від якого дня ми почнемо це робити, я зараз не можу сказати. Власне, над цим наші аналітики працюють”, – сказав він, зазначивши, що запуск громадського транспорту буде “точно не до 11 травня”.
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