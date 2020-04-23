Про це йдеться в опублікованій постанові Уряду у виданні “Урядовий кур’єр”.
Урядове видання опублікувало постанову Кабінету міністрів про продовження карантину і Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб.
Зокрема у статті 18 (сторінка 7 – ред.) сказано, що дозволяється використання масок та респіраторів без клапанів для видиху.
“Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту внесли до системи відомості про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється: двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапана видиху…”, – сказано в постанові.
Крім того, Кабінет Міністрів постановив продовжити карантин до 11 травня 2020 року.
Відмітимо, що самі урядовці на засіданні Кабінету міністрів використовують маски й респіратори, які не дозволені постановою.
Зокрема, фото урядовців у масках опублікував журналіст Роман Шостак.
- В Україні станом на ранок 22 квітня було зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 467 нових випадків.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.