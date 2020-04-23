Кабінет міністрів України дозволив використання масок та респіраторів лише без клапанів для видиху.

Про це йдеться в опублікованій постанові Уряду у виданні “Урядовий кур’єр”.

Урядове видання опублікувало постанову Кабінету міністрів про продовження карантину і Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб.

Зокрема у статті 18 (сторінка 7 – ред.) сказано, що дозволяється використання масок та респіраторів без клапанів для видиху.

“Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту внесли до системи відомості про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється: двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапана видиху…”, – сказано в постанові.

Крім того, Кабінет Міністрів постановив продовжити карантин до 11 травня 2020 року.

Відмітимо, що самі урядовці на засіданні Кабінету міністрів використовують маски й респіратори, які не дозволені постановою.

Зокрема, фото урядовців у масках опублікував журналіст Роман Шостак.