Про це на брифингу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляють #Буквы.

Міністр нагадав, що карантин в Україні триває вже близько 50 днів, і виникла необхідність проведення планових операцій за життєвими показниками.

“Сьогодні під час урядової наради мною було ініційовано проведення позачергового засідання Кабміну. ​​Як ви знаєте, на час карантину були заборонені планові операції. В тому числі госпіталізації. Таким чином було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни до постанови №211. Уже відразу після опублікування, думаю вже завтра, у нас в країні буде дозволено проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками. Тобто, якщо проведення цих операції необхідно людині, для зниження ризику для життя і здоров’я людини”, – повідомив Максим Степанов.