Про це свідчить оприлюднена постанова Кабміну.
Згідно зі змінами під час карантину дозволена робота об’єктів:
- Поштової і кур’єрської діяльності;
- Будівельних робіт;
- Із збирання і заготівлі відходів;
- Установи торгівлі будівельними матеріалами;
- Хімчистки.
Згідно з постановою, крім переліку об’єктів, яким дозволено працювати під час карантину, постанова встановлює категорії громадян 60 років і старше, які не підлягають самоізоляції.
Уряд, зокрема, дозволив виходити на роботу особам старше 60 років, які надають послуги в галузі енергетики, хімічної, нафтохімічної, машинобудівної промисловості, гірничо-металургійної галузі, галузях транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, в банківському і фінсекторі, галузі оборонної промисловості.
Співробітникам старше 60-ти дозволено працювати, якщо вони забезпечують діяльність підприємств, які мають безперервний промисловий цикл, надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електроенергії та газу, виробництва харчових продуктів, с/г, охорони здоров’я, йдеться в документі.
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Дмитро Романович написав в Facebook, що роботу хімчисток дозволили оскільки там задіяна мінімальна кількість обслуговуючого персоналу, а відвідувачі не проводять багато часу в приміщенні, роботу будівельників – оскільки вона проходить в основному на відкритому просторі або маленькими групами.
“Заготівля вторинної сировини необхідна для забезпечення безперервного виробництва”, – написав він.
“Разом з тим, нові зміни прибрали правову визначеність роботи кур’єрів і продажу засобів зв’язку”, – додав Романович.
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.