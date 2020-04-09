Кабінет Міністрів дозволив працювати в карантин хімчисткам, кур'єрам, будівельникам, збирачам і заготівельникам відходів.

Про це свідчить оприлюднена постанова Кабміну.

Згідно зі змінами під час карантину дозволена робота об’єктів:

Поштової і кур’єрської діяльності;

Будівельних робіт;

Із збирання і заготівлі відходів;

Установи торгівлі будівельними матеріалами;

Хімчистки.

Згідно з постановою, крім переліку об’єктів, яким дозволено працювати під час карантину, постанова встановлює категорії громадян 60 років і старше, які не підлягають самоізоляції.

Уряд, зокрема, дозволив виходити на роботу особам старше 60 років, які надають послуги в галузі енергетики, хімічної, нафтохімічної, машинобудівної промисловості, гірничо-металургійної галузі, галузях транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, в банківському і фінсекторі, галузі оборонної промисловості.

Співробітникам старше 60-ти дозволено працювати, якщо вони забезпечують діяльність підприємств, які мають безперервний промисловий цикл, надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електроенергії та газу, виробництва харчових продуктів, с/г, охорони здоров’я, йдеться в документі.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Дмитро Романович написав в Facebook, що роботу хімчисток дозволили оскільки там задіяна мінімальна кількість обслуговуючого персоналу, а відвідувачі не проводять багато часу в приміщенні, роботу будівельників – оскільки вона проходить в основному на відкритому просторі або маленькими групами.

“Заготівля вторинної сировини необхідна для забезпечення безперервного виробництва”, – написав він.

“Разом з тим, нові зміни прибрали правову визначеність роботи кур’єрів і продажу засобів зв’язку”, – додав Романович.