Кабінет Міністрів України схвалив запровадження персональних санкцій проти 52 білорусів. У списку опинився син невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у розпорядженні Уряду.

Так, Кабмін пропонує запровадити санкції проти осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, порушення прав людини, тортур, затримань, залякувань, репресій і придушення мирних протестів, згідно з рішеннями Ради ЄС. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради нацбезпеки і оборони для ухвалення остаточного рішення.

Зокрема, у списку опинилися:

старший син Лукашенка, радник з питань нацбезпеки та член Радбезу Білорусі Віктор Лукашенко;

глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергеєнко;

прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт;

голова МВС Іван Кубраков;

голова Конституційного суду Петро Міклашевич;

голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина;

голова КДБ Іван Тертель;

голова Слідкому Іван Носкевич;

помічник Лукашенка, інспектор по Гродненській області Юрій Караєв;

заступник міністра внутрішніх справ, генерал-майор міліції Сергій Хоменко;

посол Білорусі у Вірменії Олександр Конюк;

голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина.

Крім того, санкції рекомендується запровадили проти членів ЦВК, заступників голови МВС, помічників Лукашенка та топміліціонерів.

Санкції планується запровадити терміном на три роки (може йтися про: накладення заборони на в’їзд в Україну; заборону на володіння рухомим і нерухомим майном, іншими активами в Україні).

Згідно з матеріалами до засідання уряду, пропозиції щодо санкцій внесуть “з метою захисту національних інтересів України”.