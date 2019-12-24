Кабінет Міністрів України запускає сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, який знімає необхідність надавати паперові квитанції про оплату адміністративних послуг.

Про це поінформували в прес-службі Уряду.

Пілотний проект безпаперових квитанцій називається Check. Замість паперової квитанції про оплату адмінпослуги люди зможуть скористатися сервісом check.gov.ua.

Система працюватимн просто. Споживач буде надавати код квитанції замість паперової квитанції про оплату адмінпослуги. Ревізор платежу перевірить його за цим кодом на сайті check.gov.ua.

Необхідне програмне забезпечення вже розіслано в Центри надання адміністративних послуг і банки. До повноцінного запуску залишилося кілька днів.

Варто відзначити, що українці при бажанні зможуть надавати і паперові квитанції.

“За кілька днів Центри надання адміністративних послуг вже не зможуть вимагати паперову квитанцію в разі використання Check. Однак паперовими квитанціями можете користуватися надалі. Це ваш вибір!”, – пояснив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Як уточнив на своїй сторінці в Facebook міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, поки що до сервісу підключені два банки – “ПриватБанк” та monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.

Уряд протягом місяця змінить посадові інструкції в точках надання держпослуг.

“Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі”, – наголосив Дубілет.

Він також закликав приватний бізнес користуватися новим сервісом і “не вимагати у своїх клієнтів паперові квитанції”.