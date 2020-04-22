Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв'язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Моделювання аналітиків Національної академії наук України і дані Міністерства охорони здоров’я свідчать про те, що ми ще не пройшли пік захворюваності, і він може наступити на початку травня. Виходячи з цього, Уряд сьогодні прийме рішення про продовження карантину до 11 травня. Оскільки за розрахунками Академії наук пік ми очікуємо між 3 і 8 травня“, – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що в Уряду є “дуже чіткий план” виходу з карантину, який “складається з 5 етапів”.

“Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати “день К” – день закінчення карантину. Початок реалізації нашого плану ми зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Згідно з нашими прогнозами, цей день повинен настати 11 травня”, – розповів прем’єр.

Він також висловив упевненість, що введення карантинних обмежень було своєчасним і вже дає результати.

“Уряд продовжує діяти на попередження. Поточна ситуація демонструє, що впроваджені державою обмеження були своєчасними і ефективними. Зараз в Україні один із найнижчих показників летальності від коронавірусу – 2,7 %”, – заявив Шмигаль.