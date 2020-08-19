Кабінет Міністрів України розпочав підготовку до проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Про це сьогодні під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він, зокрема, доручив МОЗ розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу.

” Уряд уже зараз розпочинає підготовку, аби безпечно провести місцеві вибори в жовтні. У нас вже є звернення та пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Прошу МОЗ опрацювати це питання, розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу. Часу залишилось небагато, тому прошу не відкладати це питання”, — сказав Шмигаль.

Крім того, під час засідання Уряд схвалив Порядок фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів. Документ визначає джерела фінансування, механізм перерахування коштів територіальним виборчим комісіям, а також механізм повернення ними невикористаних коштів.

“Всього на місцеві вибори буде виділено 2,3 млрд грн 25 жовтня має відбутися безпечний та прозорий виборчий процес для того, аби люди отримали своїх представників на місцях. Це дуже важливий крок на шляху до завершення реформи децентралізації, адже ці вибори відбудуться уже на новій адміністративно-територіальній основі”, — зазначив очільник Уряду.

Також Кабмін затвердив проєкт постанови про Порядок фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на місцевих виборах.