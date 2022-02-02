Кабінет Міністрів розширив дію державної програми "єПідтримка" на підлітків. Громадяни віком від 14 років тепер теж можуть отримати тисячу гривень за пройдений курс вакцинації в "Дії".

Про це повідомлялось на засіданні Кабміну.

Скористуватися грошима підлітки зможуть від 7 січня. Для них розширили перелік послуг і речей, на які можна витратити кошти. Серед них освітні послуги, дитячі позашкільні гуртки, перебування в літньому чи спортивному дитячому таборі, канцтовари та шкільне приладдя. Крім цього, дозволяється купувати спортивні товари, такі як ковзанки, лижі, туристичне приладдя тощо.

Раніше тисячу гривень за вакцинацію можна було витратити лише на книжки, послуги у сфері культури, спорту чи пасажирських перевезень. Раніше в Кабміні заявляли, що планують розширити дію “єПідтримки” для оплати комунальних платежів.

Також з 24 січня українці віком від 60 років отримали можливість витратити тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 для придбання ліків. За два дні після цього громадяни витратили 6,5 мільйона гривень на ліки.