Про це повідомлялось на засіданні Кабміну.
Скористуватися грошима підлітки зможуть від 7 січня. Для них розширили перелік послуг і речей, на які можна витратити кошти. Серед них освітні послуги, дитячі позашкільні гуртки, перебування в літньому чи спортивному дитячому таборі, канцтовари та шкільне приладдя. Крім цього, дозволяється купувати спортивні товари, такі як ковзанки, лижі, туристичне приладдя тощо.
Раніше тисячу гривень за вакцинацію можна було витратити лише на книжки, послуги у сфері культури, спорту чи пасажирських перевезень. Раніше в Кабміні заявляли, що планують розширити дію “єПідтримки” для оплати комунальних платежів.
Також з 24 січня українці віком від 60 років отримали можливість витратити тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 для придбання ліків. За два дні після цього громадяни витратили 6,5 мільйона гривень на ліки.
- Нагадаємо, що уряд прийняв рішення скоротити строк дії “зелених” COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів. Новий термін дії документу змінюється для усіх трьох типів документу: внутрішнього, іноземного та міжнародного.
- Крім того, на 2 мільярди гривень збільшать суму, передбачену на виплати вакцинованим українцям у межах програми “єПідтримка”. Суму вирішили через очікувану велику кількість звернень громадян.