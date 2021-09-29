Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що “результатом прийняття розпорядження буде оновлення переліку офшорних зон, підвищення ефективності державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
Також наголошується, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначила перелік “юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів щодо прозорості оподаткування”.
Відповідно до звіту Секретаріату ОЕСР, представленого міністрам фінансів країн Групи двадцяти, до зазначеного переліку належать Співдружність Домініки, Ніуе, Сінт-Мартен, Тринідад і Тобаго та Ангілья.
- Раніше Кабінет Міністрів України затвердив План заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.