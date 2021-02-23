Кабінет Міністрів України схвалив рішення про індексацію пенсій на 11% з 1 березня 2021 року.

Як поінформували в пресслужбі Уряду, відповідне рішення було ухвалено 22 лютого.

“Відповідно до постанови у 2021 році індексація пенсій буде проведена з 1 березня. Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки”, – зазначається в повідомленні.

Очікується, що пенсії зростуть у 8 мільйонів громадян.

Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. А мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн.

Також підвищиться мінімальна пенсійна виплата особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), – до рівня 2 200 грн.

Варто зазначити, що Кабінет Міністрів вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Відповідне рішення прописано у постанові уряду від 22 лютого 2021 року.