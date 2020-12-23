Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні у середу підтримав концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей до 2030 року.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

“Ця концепція ляже в основу при розробці Стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини. Так, на початку йдеться про підконтрольну Уряду територію. Наразі ми маємо простір для експерименту і створення підстав для того, щоб міжнародна спільнота почала розглядати майбутню Стратегію економічного розвитку спочатку цього регіону, а потім і інших регіонів України, як складову власної економічної політики“, – зазначив віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков.

Він додав, що до 2014 року Донеччина і Луганщина були надзвичайно потужними індустріальними і аграрними регіонами. Але внаслідок збройної агресії Російської Федерації ці території були зруйновані.

Резніков також наголосив, що на мінімальне економічне відновлення Донеччини і Луганщини знадобиться близько 20 млрд доларів.

“Ці цифри орієнтовні, але єдине, що зрозуміло вже зараз – вони астрономічні і вирішити ці проблеми за рахунок коштів держбюджету, донорів чи чергових кредитів – неможливо. На це спроможні тільки інвестори“, – пояснив віцепрем’єр.

Підхід концепції майбутньої Стратегії базується на створенні можливостей і стимулів для інвестицій через:

Визначення територій і кластерів пріоритетного розвитку;

Запровадження податкових стимулів у вигляді спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток;

Поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів;

Страхування військово-політичних ризиків;

Розвиток інфраструктури.

Концепцію було підтримано з урахуванням доопрацювання протягом одного дня техніко-юридичних правок спільно з Мінфіном та Мінекономіки.