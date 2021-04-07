Це відбулося на сьогоднішньому засіданні уряду.

Документ був розроблений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначили в пресслужбі відомства, у розробці Концепції брали участь зацікавлені органи влади, Меджліс кримськотатарського народу, профільні наукові та освітні установи, неурядові організації та експерти (зокрема ті, що перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим).

Як наголосив під час засідання уряду віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков, “ця Концепція є фундаментом роботи на 10 років”. “Це перший крок до створення Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки”, – заявив він.

Резніков уточнив, що наразі стан кримськотатарської мови – критичний (про що зазначають ЮНЕСКО й українські вчені), а тимчасова окупація Росією Криму і Севастополя “загострила ці проблеми, що неодноразово відображено в резолюціях ООН і не лише”.

“Кримськотатарська мова – це величезні можливості для України, які ми повною мірою не усвідомлюємо. Її слід сприймати як “українську тюркську”. Кримськотатарська мова за своєю структурою є універсальною і дає змогу розуміти усі тюркські мови… Кримськотатарська надає можливість буквально говорити з нашими партнерами однією мовою. Розвивати відносини й з Анкарою, і з Баку, і з Нур-Султаном, створюючи економічні, культурні, безпекові проєкти. Це зовсім інша динаміка контактів та інший рівень взаємної довіри”, – наголосив Резніков.

За його словами, концепція передбачає:

• забезпечення трансляції мови між різними поколіннями кримськотатарського народу (щоб представники корінного народу мали можливість реалізовувати свої мовні права);

• ідею розвитку кримськотатарської мови на основі латинської графіки (за словами Резнікова, “це стратегічне рішення”, яке є актуальним для кримських татар з 1991 року і “дозволить об’єднати кримськотатарські діаспори у світі навколо порядку денного, який пропонує Україна”);

• створення можливості для опанування цієї мови усімаохочими (йдеться про підручники, словники, онлайн-курси (міністерство звернулося до компанії Duolingo з пропозицією започаткувати відповідний курс); запуск проєкту з підтримки кримськотатарської “Вікіпедії”, наповнення якої “з часом дасть можливість додати перекладач з кримськотатарської мови до сервісу Google Translate”).

“Хочу наголосити, що розвиток кримськотатарської мови – це живий зв’язок з Кримом, який Росія зараз намагається усіма способами розірвати”, – заявив Резніков.

Відтак, Концепція спрямована: на ревіталізацію мови кримськотатарського народу, яка наразі під загрозою згідно з класифікацією ЮНЕСКО; на розширення сфер застосування кримськотатарської мови;заохочення до її вивчення громадян України, незалежно від етнічної належності; популяризацію серед різних вікових груп, що забезпечить додаткові передумови для відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету Україні.

Резніков уточнив, що затвердження Концепції стане основою для ефективної роботи над Стратегією розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки та планом дій до неї. Уряд має намір представити якісний документ під час саміту “Кримської платформи” у серпні 2021 року.

Моніторинг виконання Концепції здійснюватиметься щороку шляхом звітування Кабінету Міністрів.

При Кабміні планують створити дорадчий орган — Національну комісію з питань кримськотатарської мови.

(На відео – з 20:55)