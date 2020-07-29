Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейської Солідарності” Олексій Гоначренко, який відвідує засідання Уряду.

Згідно з документом, валовий внутрішній продукт у 2021 році становитиме 4 505,9 млрд грн (104,6 % до попереднього року), у 2022 році – 5 089,4 млрд грн (104,3 % до попереднього року), у 2023 році – 5 689,7 млрд. грн (104,7 % до попереднього року).

Індекс споживчих цін становитиме у 2021 році 108,1 % у середньому до попереднього року, у 2022 – 106,7 % у середньому до попереднього року, у 2023 – 106 % у середньому до попереднього року.

Прибуток прибуткових підприємств у 2021 році – 911 млрд грн, у 2022 – 1034,6 млрд грн, у 2023 – 1171,9 млрд грн.

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців у 2021 році – 1 417 млрд грн, у 2022 – 1 612 млрд грн, у 2023 – 1 816,1 млрд грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто: номінальна – у 2021 році 13 632 грн, у 2022 – 15 414 грн, у 2023 – 17 169 грн.

Кількість зайнятих економічною діяльністю віком 15-70 років: у 2021 році – 16,36 млн. осіб, у 2022 – 16,66 млн. осіб, у 2023 – 16,84 млн. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці очікується: у 2021 році – 9,2 % до робочої сили відповідного віку, у 2022 – 8,5 % до робочої сили відповідного віку, у 2023 – 8 % до робочої сили відповідного віку.

Відповідну постанову прийняли з доопрацюванням в триденний термін.