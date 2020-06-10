Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, підписання цієї угоди дозволить аеропорту повноцінно приймати і відправляти рейси.
Він додав, що Уряд планує підписати угоду в липні.
“Підписання нарешті дозволить аеродрому повноцінно приймати і відправляти рейси. Ми пройшли всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Наступний крок – підписання самої угоди. Плануємо це зробити вже в липні”, – зазначив міністр.
- 15 березня 2019 року повідомлялося, що аеропорт міста Ужгорода (Закарпатська область) після трирічної перерви відновив роботу.