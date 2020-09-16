Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив Стратегію боротьби з організованою злочинністю, яка визначає напрями боротьби з такою злочинністю та механізми державної політики у відповідній сфері.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що в умовах збройної агресії, тяжкі та особливо тяжкі злочини, які скоюють члени організованих груп та злочинних організацій, напряму негативно впливають на економічний та суспільний розвиток України.

За його словами, кількість викритих організованих груп та злочинних організацій щороку зростає.

“Якщо у 2014 році поліція припинила діяльність 155 таких груп, то вже у 2019-му – 275, а за 8 місяців цього року – 273. Майже на 40 % збільшилася кількість задокументованих етнічних злочинних груп та в 2,5 рази – угруповань з міжрегіональними зв’язками. Лише за 8 місяців цього року під варту відправлено майже 400 учасників організованих груп та злочинних організацій”, – зазначив Клименко.

Очікується, що Стратегія буде реалізованою у три етапи:

оцінка загроз за методологією SOCTA (це методика збору та аналізу інформації про кримінальну діяльність і групи, що становлять загрозу для України та країн Євросоюзу),

визначення стратегічних цілей та розробка комплексних планів заходів;

виконання комплексних планів заходів державними органами, які борються з організованою злочинністю.

“Ефективна та послідовна реалізація Стратегії призведе до зниження рівня організованої злочинності в Україні, і, як наслідок, створить необхідні умови для надходження іноземних інвестицій в економіку держави”, – додав голова Нацполіції.