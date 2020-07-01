Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Реалізація проєкту буде відбуватись з 6 липня по 30 листопада 2020-го року.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, його запровадження забезпечить:
- скорочення строків надання адміністративних послуг;
- підвищення якості надання послуг у сфері будівництва;
- зниження корупційних ризиків;
- відкритість та доступність інформації про учасників та стан будівництва, життєвий цикл об’єктів будівництва та інше.
“Ці кроки мають створити умови для мінімізації корупції в галузі та захистити українців від нечесних забудовників”, – додав він.
- Раніше Альона Бабак, яку звільнили з посади міністра розвитку громад і територій, виступила з трибуни Верховної Ради, розповівши про корупцію в будівельній сфері.