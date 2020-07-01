Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні затвердив експериментальний проєкт щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Реалізація проєкту буде відбуватись з 6 липня по 30 листопада 2020-го року.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, його запровадження забезпечить:

скорочення строків надання адміністративних послуг;

підвищення якості надання послуг у сфері будівництва;

зниження корупційних ризиків;

відкритість та доступність інформації про учасників та стан будівництва, життєвий цикл об’єктів будівництва та інше.

“Ці кроки мають створити умови для мінімізації корупції в галузі та захистити українців від нечесних забудовників”, – додав він.