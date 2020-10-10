Кабінет Міністрів України погодив проєкт закону про вихід нашої країни з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з незаконною міграцією й проєкт відповідного розпорядження КМУ.

Таке рішення було ухвалено на засіданні 9 жовтня, про що повідомив у Facebook представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

“Вихід з угоди звільнить Україну від виконання формальних зобов’язань.., та сприятиме активізації процесу укладення двосторонніх угод між Україною й іншими державами, з урахуванням сучасних напрямів у сфері боротьби з нелегальною міграцією, та врегулюванню питань реадмісії”, – зазначив Мокан.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, в разі виходу з цієї угоди національні інтереси України у відносинах із державами СНД у сфері боротьби з незаконною міграцією не постраждають.

Так, з моменту ратифікації цієї угоди нашою країною її положення щодо повернення (передачі) незаконних мігрантів не застосовувалися (оскільки статтею 5 документа визначено, що незаконні мігранти, які були виявлені на території однієї зі сторін, підлягають депортації в держави виїзду, якщо інше не передбачено міжнародними договорами).

У тому випадку, якщо незаконні мігранти прибули на територію однієї зі сторін з території іншої сторони, то їх передача здійснюється відповідно до окремих домовленостей сторін у цій сфері.

ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.

СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).

У документі, що складався з преамбули і 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.