Таке рішення було ухвалено на засіданні 9 жовтня, про що повідомив у Facebook представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
“Вихід з угоди звільнить Україну від виконання формальних зобов’язань.., та сприятиме активізації процесу укладення двосторонніх угод між Україною й іншими державами, з урахуванням сучасних напрямів у сфері боротьби з нелегальною міграцією, та врегулюванню питань реадмісії”, – зазначив Мокан.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, в разі виходу з цієї угоди національні інтереси України у відносинах із державами СНД у сфері боротьби з незаконною міграцією не постраждають.
Так, з моменту ратифікації цієї угоди нашою країною її положення щодо повернення (передачі) незаконних мігрантів не застосовувалися (оскільки статтею 5 документа визначено, що незаконні мігранти, які були виявлені на території однієї зі сторін, підлягають депортації в держави виїзду, якщо інше не передбачено міжнародними договорами).
У тому випадку, якщо незаконні мігранти прибули на територію однієї зі сторін з території іншої сторони, то їх передача здійснюється відповідно до окремих домовленостей сторін у цій сфері.
ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.
СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).
У документі, що складався з преамбули і 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.
- У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
- Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
- У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.