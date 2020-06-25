Кабінет Міністрів схвалив постанову Міністерства юстиції про внесення змін до Порядку розпоряджання майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби.

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

Зокрема, Порядок доповнюється положеннями, які врегульовують реалізацію тварин, що були конфісковані у господарів за рішенням суду. Відтепер коти, собаки та інші домашні тварини будуть безоплатно передаватися притулкам для тварин або іншим установам для утримання тварин.

Також не виставлятимуться на продаж дикі тварини. Вони передаватимуться притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин.

“До сьогоднішнього дня правила, які регулюють конфіскацію майна за рішенням суду, не передбачали жодних особливостей для ситуацій, коли конфісковувати доводилося диких або ж домашніх тварин (наприклад, за неналежне поводження з такими тваринами). Застосовувалася загальна процедура – конфісковану тварину виставляли на продаж на аукціоні. Сенсу у такій “конфіскації” було вкрай мало. Часто тварину за копійки викуповував попередній власник (який з нею неналежно поводився до цього). А навіть якщо тварина діставалася комусь іншому, то критерієм відбору такого нового власника була лише готовність заплатити найбільшу суму. Про добробут тварини мова не йшла. Сьогодні ми проблему вирішили. Продажу диких та домашніх тварин через аукціони більше не буде”, – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Він додав, що проблема була вкрай актуальною – продажу на аукціоні очікували 3 леви (Річчі, Вітольд, Багіра), 6 ведмедів (Балу, Маша, Мальвина, Ганна, Потап, Тимоша), кілька пітонів та собака.

Постановою також передбачається, що нереалізовані у порядку, встановленому законом “Про виконавче провадження”, сільськогосподарські тварини безоплатно передаються фізичним або юридичним особам відповідно до встановленого порядку.