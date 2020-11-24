У 2021 році вчителям не підвищать зарплати на 20-70%, як очікувалося. Цей процес перенесли щонайменше на рік.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що 23 листопада Кабмін вніс зміни у липневу постанову за 2019 рік про підвищення зарплат вчителям. Дію цього документу призупинили до 31 грудня 2021 року.

Так, до 2022 року відтермінували ухвалені урядом зміни схеми посадових окладів, які були затверджені постановою і мали набрати чинності з 1 січня 2021 року.

Також виключається зафіксований коефіцієнт підвищення заробітної плати відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік. До слова, заробітна плата вчителів у 2021 році повинна була становити 3 прожиткові мінімуми, у 2022 році – 3,5, а у 2023 році – 4.

Тимчасовий глава МОН Сергій Шкарлет пояснив, що у проєкті бюджету на 2021 рік не закладено фінансів на підвищення зарплат вчителям.

“У проєкті держбюджету вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою у 2021 році збільшуватимуться двічі: з 1 січня та з 1 липня. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%”, – повідомив Шкарлет.