У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів на підставі рішення Конституційного суду скасував постанову № 1155 від 11 грудня 2019 року про підвищення посадового окладу генпрокурора на понад 56 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, на підставі рішення КСУ від 26 березня 2020 року Кабмін визнав такою, що втратила силу постанову №1155.

Нагадаємо, що згідно з цим документом, значно зросли зарплати прокурорів, зокрема й генпрокурорки.

Так, оклад генпрокурора був встановлений на рівні 93 тис. 648 грн (до цього 37 тис. грн), першого заступника – 89 тис. 326 грн (до цього 34 тис. грн), заступника – 86 тис. 445 грн (до цього 32 тис. грн).

Оклад начальників обласних прокуратур встановлено на рівні 38 038 грн, окружних прокуратур – 32 273 грн.

Крім того, скасована Урядом постанова передбачала надання повноважень керівникам органів прокуратури в межах встановленого фонду оплати праці встановлювати надбавку за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої ​​роботи. Ця надбавка могла становити до 100% посадового окладу прокурора.

Також встановлювалася надбавка за виконання обов’язків тимчасово відсутнього прокурора, який перебуває на адміністративній посаді, або за вакантною адміністративною посадою. Щоправда, вона могла становити лише 50% посадового окладу за посадою тимчасово відсутнього прокурора або за вакантною посадою пропорційно додаткового навантаження.

Постанова дозволяла нарахування надбавки до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, а також компенсацію за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.