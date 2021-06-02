Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Зокрема, на підставі рішення КСУ від 26 березня 2020 року Кабмін визнав такою, що втратила силу постанову №1155.
Нагадаємо, що згідно з цим документом, значно зросли зарплати прокурорів, зокрема й генпрокурорки.
Так, оклад генпрокурора був встановлений на рівні 93 тис. 648 грн (до цього 37 тис. грн), першого заступника – 89 тис. 326 грн (до цього 34 тис. грн), заступника – 86 тис. 445 грн (до цього 32 тис. грн).
Оклад начальників обласних прокуратур встановлено на рівні 38 038 грн, окружних прокуратур – 32 273 грн.
Крім того, скасована Урядом постанова передбачала надання повноважень керівникам органів прокуратури в межах встановленого фонду оплати праці встановлювати надбавку за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої роботи. Ця надбавка могла становити до 100% посадового окладу прокурора.
Також встановлювалася надбавка за виконання обов’язків тимчасово відсутнього прокурора, який перебуває на адміністративній посаді, або за вакантною адміністративною посадою. Щоправда, вона могла становити лише 50% посадового окладу за посадою тимчасово відсутнього прокурора або за вакантною посадою пропорційно додаткового навантаження.
Постанова дозволяла нарахування надбавки до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, а також компенсацію за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.
- Перед прийняттям цього рішення ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що заробітна плата працівників Офісу генерального прокурора збільшиться на 50-70 %.