Уряд зняв заборону на експорт засобів індивідуального захисту, уведену у зв'язку з епідемією COVID-19.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

Як повідомлялося раніше, 11 березня в Україні заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення в Україні. Забороні підлягав експорт лабораторних костюмів, рукавичок, халатів, захисних окулярів, а також медичних масок, респіраторів та ін. 27 травня Кабінет міністрів продовжив заборону до 1 липня 2020 року. Згодом заборону було продовжено до 1 серпня.

В серпні уряд прийняв рішення зняти вказану заборону.

“Мінекономіки та МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений”, — написав Качка.

Заступник міністра зауважив, що “дико радіє” тому, що Україна вводила незначну кількість обмежень (тільки на засоби індивідуального захисту та гречку) і “нарешті відмовилася” від цієї практики