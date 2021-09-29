У середу, 29 вересня, Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки".

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Документ підготували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України спільно з Державним космічним агентством з України (ДКАУ) у співпраці з усіма зацікавленими сторонами.

Програма передбачає реалізацію шести завдань:

провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони;

створення космічних систем спостереження Землі та їх складових;

впровадження космічних технологій на ринку послуг;

створення ракетно-космічної техніки;

фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності;

правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів програми.

У Кабміні наголошують, що фінансування програми здійснюватиметься коштами, передбаченими у державному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021-2025 роки становить 40,78 млрд гривень, у тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень.

Очікується, що програма дасть і прибуток. За словами віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть понад 16 млрд гривень.

“Найбільший дохід очікується у сегментах агромоніторингу, екології й безпеки та оборони”, – зазначив Уруський.

Виконання космічної програми дасть змогу Україні брати участь у міжнародних проєктах, зокрема у дослідженні Місяця.

Раніше голова Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що Україна може запропонувати NASA свої розроблення систем життєзабезпечення та акумулювання енергії на Місяці.