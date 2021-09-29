Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Документ підготували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України спільно з Державним космічним агентством з України (ДКАУ) у співпраці з усіма зацікавленими сторонами.
Програма передбачає реалізацію шести завдань:
- провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони;
- створення космічних систем спостереження Землі та їх складових;
- впровадження космічних технологій на ринку послуг;
- створення ракетно-космічної техніки;
- фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності;
- правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів програми.
У Кабміні наголошують, що фінансування програми здійснюватиметься коштами, передбаченими у державному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021-2025 роки становить 40,78 млрд гривень, у тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень.
Очікується, що програма дасть і прибуток. За словами віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть понад 16 млрд гривень.
“Найбільший дохід очікується у сегментах агромоніторингу, екології й безпеки та оборони”, – зазначив Уруський.
Виконання космічної програми дасть змогу Україні брати участь у міжнародних проєктах, зокрема у дослідженні Місяця.
Раніше голова Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що Україна може запропонувати NASA свої розроблення систем життєзабезпечення та акумулювання енергії на Місяці.
- Раніше голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай повідомив, що Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.
- Президент Володимир Зеленський поставив завдання до 2024 року створити в Україні власну космічну ракету-носій легкого класу. Зеленський хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентської каденції.
- У листопаді минулого року Державне космічне агентство України приєдналося до угоди в рамках програми NASA “Артеміда” (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях.