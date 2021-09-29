Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Документ підготували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України спільно з Державним космічним агентством з  України (ДКАУ) у співпраці з усіма зацікавленими сторонами.

Програма передбачає реалізацію шести завдань:

  • провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони;
  • створення космічних систем спостереження Землі та їх складових;
  • впровадження космічних технологій на ринку послуг;
  • створення ракетно-космічної техніки;
  • фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності;
  • правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів програми.

У Кабміні наголошують, що фінансування програми здійснюватиметься коштами, передбаченими у державному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021-2025 роки становить 40,78 млрд гривень, у тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень.

Очікується, що програма дасть і прибуток. За словами віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть  понад 16 млрд гривень.

“Найбільший дохід очікується у сегментах агромоніторингу, екології й безпеки та оборони”, – зазначив Уруський.

Виконання космічної програми дасть змогу Україні брати участь у міжнародних проєктах, зокрема у дослідженні Місяця.

Раніше голова Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що Україна може запропонувати NASA свої розроблення систем життєзабезпечення та акумулювання енергії на Місяці.

  • Раніше голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай повідомив, що Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.
  • Президент Володимир Зеленський поставив завдання до 2024 року створити в Україні власну космічну ракету-носій легкого класу. Зеленський хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентської каденції.
  • У листопаді минулого року Державне космічне агентство України приєдналося до угоди в рамках програми NASA “Артеміда” (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях.