У середу, 30 червня, Кабінет Міністрів схвалив Державну програму національно-патріотичного виховання до 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Метою програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності.

Державна програма національно-патріотичного виховання передбачає:

підвищення ролі української мови як національної цінності;

подолання посттоталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення України;

запобігання проявів ксенофобії, расової дискримінації;

залучення жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу до участі у проєктах національно-патріотичного виховання;

формування оборонної свідомості громадян;

формування розуміння і підтримки державної політики щодо євроатлантичної інтеграції.

Крім того, заплановане проведення конкурсу з визначення проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка, що сприятиме збільшенню чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання. Водночас заснування премій для громадських активістів, які зробили вагомий внесок в утвердження громадянської (національної) ідентичності серед населення, сприятиме заохоченню громадянського обов’язку зі зміцнення якостей патріота України.

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 324 246,1 тисячі гривень. 122 406,5 тисяч гривень планують витратити з державного бюджету, ще 189 042,13 тисячі гривень виділять місцеві бюджети, а 12 767, 47 тисяч гривень – іншу джерела фінансування.