Сьогодні, 28 лютого, уряд схвалив проєкт розпорядження президента України "Про уповноваження Сергія Марченка на підписання угоди між Україною та Мексикою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах" та проєкт відповідної угоди.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Відтак, проєктом угоди передбачено надання взаємної адміністративної допомоги митними органами України та Мексиканських Сполучених Штатів з метою:

припинення митних правопорушень;

безпеки міжнародної торгівлі;

обчислення мита, інших податків та платежів відповідно до митного законодавства.

На підписання угоди уповноважується міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначимо, що нещодавно уряд Великої Британії офіційно заявив про намір продовжити повністю безмитну торгівлю з Україною.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, ця заява – один з кроків з формалізації грудневої політичної домовленості з державною секретаркою з питань бізнесу і міжнародної торгівлі Кемі Баденох.

“Цю та інші домовленості ми формалізуємо під час засідання торгового комітету у березні 2023 року. Ми працюємо над тим, щоб цієї весни було багато таких гарних новин для української економіки”, – зазначила міністерка.

А також додала, що системна економічна підтримка України з боку партнерів у дні, коли ми пригадуємо трагічні емоції річної давнини, наближає перемогу і швидке відновлення.

Зауважимо, що у квітні минулого року уряд Сполученого Королівства вирішив скасувати всі мита на товари, які ввозять до Великої Британії з України. Тоді британські урядовці заявили, що скасування мита допоможе українській економіці під час війни.

Тому тарифи на всі товари, які ввозять до Великої Британії з України, “буде знижено до нуля”, наголосили тоді у британському уряді.

“Всі квоти буде скасовано відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важкий час”, – зауважили в уряді Великої Британії.

Зокрема мито зняли з основних українських товарів, таких як ячмінь, мед, консервація, птиця.

Водночас британський уряд оголосив про заборону на експорт продуктів та технологій, які б РФ могла використати у війні проти України. Зокрема йдеться про обладнання для перехоплення та моніторингу.