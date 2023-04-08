Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Відтак, цим документом передбачається доповнити з урахуванням актуальних змін в законодавстві ЄС, переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що схвалення рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку у сфері роумінгу. За її словами, цього року ця сфера буде “пілотом” по повній юридичній інтеграції України у внутрішньоєвропейське регулювання.

Таким чином уряд виконує узгоджений Міністерством економіки та Єврокомісією оновлений пріоритетний план заходів з посилення імплементації угоди про вільну торгівлю. Основний акцент цього плану – інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

“План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проєкти, такі як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків. Наша мета – інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, не чекаючи вступу до ЄС”, – підсумувала Юлія Свириденко.