На виконання ухваленого Верховною Радою закону розпочинається процес трансформації підприємства "Енергоатом" в акціонерне товариство.

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, у підсумку це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів та посилить українську енергетичну незалежність.

Як зауважив Шмигаль, “Енергоатом” — один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави. “Тож приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства”, – резюмував він.

Додамо, що державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” і американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.

21 квітня президент “Енергоатома” Петро Котін і президент та виконавчий директор компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів.

Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

Крім того, документ також передбачає поглиблення співпраці між компаніями, спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України. Зокрема, угода сприятиме загальній декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності України та започаткує високотехнологічне виробництво на наших теренах деталей для ММР.

Також варто нагадати, що “Енергоатом” і компанія Rolls-Royce SMR підписали Меморандум про взаєморозуміння. У ньому передбачено відновлення енергосистеми України шляхом розгортання малих модульних реакторів.