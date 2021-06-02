У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зазначимо, що схвалений Кабміном законопроєкт передбачає спрощення процедури надання українського громадянства іноземцям, та особам без громадянства, які:

зазнали переслідувань від держави-агресора;

які проходять чи проходили військову службу в ЗСУ;

нагороджені держнагородою;

мають визначні заслуги перед Україною;

якщо прийняття цих осіб до громадянства становить державний інтерес.

Щодо цих категорії осіб пропонується не застосовувати умову припинити іноземне громадянство. Натомість законопроєкт передбачає подання декларації про відмову від іноземного громадянства та/або заяву про набуття українського громадянства.