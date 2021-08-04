Кабінет Міністрів затвердив Стратегію енергетичної безпеки України, у якій визначаються основні загрози та пріоритети в енергетиці.

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав стратегію “ключовим документом енергобезпеки України”. Документ, серед іншого, містить аналіз загроз із визначенням їх критичності, ідентифікує пріоритети забезпечення енергетичної безпеки.

Також у Стратегії описуються цілі та завдання, спрямовані на запобігання виникненню ситуацій, що потенційно можуть створити загрози енергетичній безпеці України.

Підтриманий документ визначає 29 ключових загроз енергетичній безпеці. До них належать як зовнішні ризики (кіберзагрози об’єктам критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Російської Федерації), так і внутрішні (можливе незавершення інтеграції із системами електро- та газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів тощо).

З урахуванням викликів і загроз, у Стратегії сформульовано три базові прогнозні сценарії змін в енергетичній сфері та їх впливу в середньостроковій перспективі на розвиток ПЕК (паливно-енергетичного комплексу):

• збереження поточних тенденцій та стану справ (змін не відбувається);

• сценарій “недружнього впливу” (за умови зростання зовнішнього впливу РФ);

• сценарій “позитивної трансформації” (за умови незворотності європейського курсу України).

Детальні кроки для втілення в життя “позитивного сценарію” планується прописати в плані реалізації Стратегії (який має бути підготовлений Міністерством енергетики протягом шести місяців).

Стратегія також визначає пріоритетні завдання для реалізації сценарію “позитивної трансформації”:

1. Доступність джерел енергії та енергоресурсів всіх видів для споживачів.

2. Стійкість функціонування енергетичного сектору.

3. Економічна ефективність функціонування енергетичного сектору, систем енергозабезпечення та імпортозаміщення мінеральної сировини.

4. Енергетична ефективність використання енергоресурсів та енергоефективності національної економіки.

5. Екологічно прийнятний вплив енергетики на навколишнє природне середовище.

6. Інтеграція енергетичного сектору в політичний, технологічний, технічний, економічний та правовий простір ЄС.

7. Незалежність держави у формуванні та реалізації внутрішньої та зовнішньої політики у сфері енергетики, забезпечення реалізації національних інтересів.

Стратегію енергетичної безпеки розроблено на період до 2025 року.