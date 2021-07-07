Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив виділення коштів на придбання науково-дослідного судна – криголама для українських антарктичних експедицій та досліджень Світового океану.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Так, було схвалено розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених МОН на 2021 рік.

“Україна входить до 30 країн світу, що мають цілорічні станції в Антарктиді. І це не лише величезний престиж для нашої держави, а й широкі можливості для українських вчених працювати на світовому рівні та долучатися до розв’язання глобальних проблем… Свого часу Україна мала чималі здобутки та напрацювання в царині морських досліджень. На жаль, останні два десятиліття наші можливості були обмежені відсутністю в України науково-дослідних суден, придатних для роботи в океані, зокрема льодового класу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що власний океанографічний криголам дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а в перспективі – працювати не лише в Антарктиді, “а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах Океану”.

Наявність власного судна також допоможе розв’язати логістичні проблеми на станції “Академік Вернадський”, дістатися до якої можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа (коли океан не скутий кригою).

Для доставляння річних і сезонних експедицій, вантажів Україна наразі змушена щороку фрахтувати іноземні судна.

Рішення Кабміну ще має затвердити комітет Верховної Ради з питань бюджету, після чого наступним кроком є придбання судна.

Сума, котру планується виділити на закупівлю криголаму, не озвучується.