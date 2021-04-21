Covid-19 Україна

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Кабмін схвалив вихід України зі ще однієї угоди з СНД

У середу, 21 квітня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Пpo вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав" та проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

Середа, 21 квітня 2021, 13:44

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, законопроєктом пропонується вийти Україні з даної угоди, яка була укладена 12 березня 1993-го року.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан зазначив, що зараз зберігання Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД розташовано на території держави-агресора Російської Федерації. 

“Номенклатура препаратів, які включені до резерву, в основному орієнтована на захворювання, які мають місце на території РФ. Враховуючи, що за останні роки у світі з’явилася велика кількість інших інфекційних хвороб тварин, номенклатура препаратів вищезгаданого резерву не може задовольнити сучасні потреби”, – наголосив Мокан.

  • У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
  • Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
  • У липні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
  • 23 лютого Зеленський підписав Указ № 70/2021 “Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав”.
Теги: Кабмін, угода СНД

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